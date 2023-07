Astro-trekking sul Monte Calvo con Gargano Natour

Astro-trekking notturno sul Monte Calvo sabato 26 agosto a partire dalle 18.30. Organizzato da ‘Gargano Natour’ l’evento prevede anche l’osservazione della luna e del cielo stellato con il telescopio in compagnia di un esperto astrofilo. Questo il programma secondo quanto riportato sul sito degli organizzatori.

A partire dall'ora del tramonto comincerà la salita verso la cima del Gargano, Monte Calvo, a oltre 1000 metri di quota, attraversando un paesaggio testimone di tempi antichi e fenomeni geologici importanti come il carsismo. Arrivo in cima, simbolicamente più vicini al cielo, e inizio dell'osservazione degli astri con un telescopio in compagnia dell'esperto Nunzio Micale (associazione Astrofili Dauni) scoprendo curiosità e storia del satellite che da milioni di anni accompagna il nostro pianeta nel viaggio attraverso l'universo. Possibilità di scattare foto alla Luna con lo smartphone attraverso il telescopio per portare a casa un magnifico ricordo di questo sabato sera diverso dal solito.

La lunghezza del percorso è di 8 chilometri e la difficoltà è ‘turistico difficile’. Si consiglia di portare acqua, frutta/snack, cena a sacco. Per quanto riguarda l’abbigliamento sono obbligatorie le scarpe da trekking, pantaloni lunghi e giacca a vento. A causa dell’escursione termica è consigliabile vestirsi a strati. I posti sono limitati, quindi è necessaria la prenotazione. Il costo è di 30 euro (i bambini fino a 14 non pagano).