Capodanno alternativo sul Gargano con il trekking all’alba

Se cercate qualcosa di originale da fare a Capodanno sul Gargano e siete amanti della natura e dello sport, sicuramente queste proposte fanno per voi.

Si tratta di due trekking speciali, il 31 dicembre verso uno dei più bei frantoi ipogei del Gargano e il 1° gennaio all'alba, per vedere il primo sole del 2022 spuntare sul mare di Mattinata!

Quello del 31 dicembre sarà un viaggio nella storia attraverso il primordiale rapporto tra roccia e uomo, uomo che viveva e lavorava nei valloni meridionali del Gargano tra grotte e terrazzamenti. Il trekking si terrà nella Valle Malpasso, in territorio di Monte Sant’Angelo, in un contesto naturalistico di eccezionale valenza per la presenza di numerose specie vegetali rare. Si visiteranno antiche case-grotta, pagliai, un frantoio scavato nella roccia, tutte testimonianze di quello che è il Paesaggio storico dei terrazzamenti del Gargano, inserito dal Ministero delle Politiche Agricole nell'elenco nazionale dei paesaggi rurali storici.

Il 1° gennaio invece si saluterà il nuovo anno con “L’alba dei Dauni”, un trekking sul sentiero panoramico che sale dalla piana di Mattinata al sito archeologico di Monte Saraceno. Qui, a 200 metri a picco sull’Adriatico, gli escursionisti vedranno nascere il primo Sole del 2022. Circondati dalla natura nei colori dell’alba e tra il cinguettio degli uccelli si raggiungerà la necropoli Daunia di Monte Saraceno

Insomma, per lasciarsi alle spalle il 2021 e accogliere il 2022 con speranza, non resta che partecipare ai trekking di Gargano Natour. Trovate tutte le informazioni e le modalità di iscrizione su www.garganonatour.it