San Pio torna nella cripta di Santa Maria delle Grazie

Nel giorno della solennità di Cristo Re, domenica 26 novembre, le reliquie di San Pio ritornano nella cripta di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo.

All’arrivo dell’inverno, si ripete l’ormai tradizionale traslazione del corpo del frate con le stimmate nel santuario, dove ha riposato prima della costruzione della nuova chiesa.

Il trasferimento avviene nello stesso periodo dell’anno dal 2017. La vecchia chiesa è considerata più accessibile, in caso di intemperie, per i pellegrini, soprattutto per anziani e disabili.

Per “opportunità pastorali”, da allora le reliquie restano nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie fino alla quinta domenica di Quaresima, quando fanno ritorno nella Chiesa inferiore intitolata al Santo.

Dopo la celebrazione delle 10, una piccola processione accompagnerà le spoglie nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie dove saranno esposte per l’intera giornata.

Anche quest’anno, in coincidenza con la traslazione, i gruppi folklorici della Federazione Italiana Tradizioni Popolari omaggiano Padre Pio con una serie di eventi che vanno avanti dal 24 novembre e si concluderanno domani sera con il concerto di Povia.