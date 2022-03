Track all music contest: a Manfredonia una possibilità per i giovani musicisti italiani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il contest si articolerà in tre fasi: una preselezione di 15 artisti fatta da una giuria tecnica e qualificata, una votazione della giuria popolare che sceglierà i suoi artisti preferiti sostenendoli con una votazione online sulla piattaforma Olzemusic.com e infine gli otto più votati si esibiranno in una finale dal vivo a Manfredonia.

Il primo classificato sarà premiato con la distribuzione di un album/ep tramite Ingrooves, Universal Music Italy, una delle più grandi etichette discografiche nell'industria musicale.

Tutto il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 30 aprile secondo le modalità esplicate nel regolamento e nella scheda d’iscrizione disponibile sul sito www.latraccianascosta.eu e all’indirizzo mail trackallmusic@outlook.it “E’ davvero un’imperdibile opportunità per promuovere i giovani emergenti, dare loro la visibilità che meritano e renderli protagonisti di un momento storico che, purtroppo tende perlopiù a offuscarli e a zittirli. Questa è una reale occasione culturale in cui si può dar sfogo alla creatività e alla libertà di espressione dei giovani.”