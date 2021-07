Tra terra e cielo: una spettacolare escursione astronomica sul Gargano

Il 21 Luglio si svolgerà presso Località San Salvatore, a Vieste, un'escursione trekking, a partire dalle ore 19:00, che permetterà ai partecipanti di scoprire uno spettacolare meandro del Gargano circondato dalla meravigliosa flora della macchia mediterranea.

La passeggiata terminerà a ridosso della Masseria "La Sgarrazza" ove si potrà gustare un delizioso aperitivo costituito da prodotti tipici locali come vino, limoncello, formaggi, pancotto estivo e dolcetto della casa.



Successivamente, dalle ore 21:30, inizierà la parte inerente all'osservazione astronomica ai telescopi dell'associazione Gruppo Astrofili Dauni. Protagonisti indiscussi sarà la Luna e Saturno con i suoi anelli. Divertente sarà l'individuazione delle costellazioni con un potente laser verde.



L'evento è a numero chiuso e saranno rispettate le normative di contenimento COVID-19, quali il distanziamento sociale e l'uso della mascherina al momento dell'osservazione.



Si consigliano scarpe da trekking o da ginnastica, acqua, un telo per stare comodi durante l'osservazione, una torcia (anche quella del telefono), abbigliamento a cipolla.



Per prenotare contattare uno di questi tre numeri:

Arruska 340 219 4160

Nunzio 346 784 1984

Luisa 347 926 1948

