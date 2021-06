'Una storia spezzata. Guerrieri ed eroi ad Arpi': il tour virtuale della mostra allestita al Museo del Territorio

Per tutti coloro che non hanno potuto recarsi al Museo del Territorio per la visita della mostra Una storia spezzata. Guerrieri ed eroi ad Arpi, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, il Centre Jean Bérard di Napoli e il Museo del Territorio del Polo Biblio-Museale di Foggia della Regione Puglia, vi invitano a scoprirla virtualmente, conservandone anche la memoria in vista del previsto aggiornamento dei contenuti espositivi del Museo.

Nel 2017, la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria- Trani e Foggia ha presentato per la prima volta, nell’ambito del progetto “Al Museo in tutti i sensi” promosso dall'Associazione di Promozione Sociale MIRA di Foggia e da Claudio Grenzi SAS, il corredo di vasi a figure rosse, di altissima fattura artistica ed esecutiva, oggetto di un sequestro nel 2011 e di un conseguente intervento di recupero svolto nel 2012 in località Arpi – Montarozzi, in collaborazione con il Nucleo Mobile della Compagnia di Foggia della Guardia di Finanza, e proveniente da una tomba probabilmente a camera databile alla fine del IV sec. a.C.

La presentazione del corredo, oggetto di un complesso intervento di restauro realizzato presso il Laboratorio della Soprintendenza, con il contributo della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, si inserisce nell’ambito delle attività di documentazione e studio dello straordinario patrimonio archeologico dell’antica città di Arpi, svolto dal 2014 nell’ambito del Progetto “Arpi Project: abitare una città”, promosso dal 2014 dal Centre Jean Bérard di Napoli e dall’Università degli Studi di Salerno.

Il Virtual Tour è stato realizzato da Andrea Belardinelli, con la partecipazione del personale tecnico-scientifico del Centre Jean Bérard e della Soprintendenza.