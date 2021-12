'Totò Napoli e Dintorni', il varietà di Maria Staffieri al Teatro Regio di Capitanata

L’universo dello spettacolo partenopeo – musica e canzoni, dramma e commedia, allegria e risate dolci e amare – sarà protagonista della prossima messinscena in programma sabato 18 e domenica 19 dicembre al Teatro Regio di Capitanata a Foggia in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario). A portare in scena lo spettacolo di varietà Totò – Napoli e dintorni sarà la Compagnia Enarchè presieduta da Carlo Bonfitto insieme all’Associazione Cultura e Ambiente.

Regista dello spettacolo è Maria Staffieri, attrice e autrice di lunga esperienza nel panorama dello spettacolo dauno (e non solo).

“Napoli è un universo con tante facce e ho voluto portarle, sebbene in piccola parte, sul palcoscenico.” A parlare è Maria Staffieri, che con i suoi sodali di scena proporrà al pubblico un varietà diviso in tre parti.

E l’autrice e regista svela quello che sarà uno splendido cadeau natalizio per gli spettatori della “prima” di sabato 18 dicembre: nel corso della rappresentazione interverrà telefonicamente il notissimo giornalista Vincenzo Mollica. L’ex giornalista RAI, esperto di cinema, musica e spettacolo, converserà con il suo vecchio amico Michele Dell’Anno, che è uno dei protagonisti del varietà. Appassionato e cultore dell’opera artistica del grande Totò, Mollica dirà la sua proprio sulle tante vite artistiche del principe De Curtis.

La prima parte dello spettacolo sarà incentrata sulla figura di Totò, sulla sua arte e sulle sue opere: gli attori reciteranno poesie del Principe della Risata, Giustina Ruggiero interpreterà, tra l’altro, la celebre Malafemmena. E ancora: canzoni (Miss… mia cara Miss), giochi linguistici, battute e gag di Totò, a testimonianza delle due anime – quella di guitto e di uomo serioso e impassibile - che convivono nella sua arte sempre a metà tra il serie e il faceto.

A un altro monumento della cultura partenopea – Eduardo De Filippo – sarà dedicata la seconda parte dello show. Anche il grande Eduardo nella sua imponente opera ha alternato umorismo e amarezza, allegria e commedia dell’arte. Agli interpreti che proporranno tanti brani tratti dalla grande produzione eduardiana si affiancheranno le musiche e le canzoni di Massimo Troisi, Enzo Gragnaniello e Pino Daniele.

L’ultima parte di Totò – Napoli e dintorni sarà dedicata proprio ai dintorni, ovvero alla città di Foggia, che da sempre mantiene uno stretto legame con il capoluogo campano. Da non perdere uno sketch (scritto dalla Staffieri insieme a Giustina Ruggiero) nel quale due donne, una nobildonna napoletana e una popolana foggiana si incontrano e mettono in luce le differenze sociali e culturali che le contraddistinguono, senza far mancare naturalmente il riso.

Con Maria Staffieri sul palcoscenico si esibiranno Michele Dell’Anno, Antonio Cappiello, Giustina Ruggiero, Franca De Magistris (soprano), Marilena Salvatori.

Completano il cast la scenografa Angela Infante e la responsabile del settore audio-luci Cristina Uricchio; foto di scena di Alessandro Forcelli.