Il Liceo 'Luigi Rossi' protagonista a Torrestate: quattordici eventi, dalla musica classica al jazz

Il Civico Liceo Musicale 'Luigi Rossi' di Torremaggiore protagonista del TorrEstate, cartellone di eventi dell’Estate Torremagggiorese.

Quattordici eventi in programma, 22 serate di musica di diverso genere per tutte le età e tutti i generi musicali, dalla musica classica al jazz, senza dimenticare la musica leggera italiana oltre al tributo con una serata interamente dedicata al Maestro per antonomasia, il compositore delle colonne sonore più belle della storia del cinema, più volte premio Oscar Ennio Morricone.

Archiviato con successo il "Festival di Castel Fiorentino" svoltosi dal 24 luglio al 1° agosto, in collaborazione con l’Associazione Mozart, e il suggestivo “Classica a Mezzanotte” concerto per pianoforte e violoncello con inizio a mezzanotte, dopo alla visita guidata al Palazzo Ducale di Torremaggiore, e il “Sax Art” laboratorio musicale del Liceo “Luigi Rossi”, il programma prosegue con “For Ever Queen the Musical” a cura del Maestro Francesco Finizio, lunedi 10 agosto nella suggestiva cornice di Piazzale Palma Piaccquaddio, mentre mercoledi 12 agosto è la volta di “Concerto da Oscar, omaggio a Ennio Morricone” e giovedi 13 sarà la volta di “I Dadinerie” terzetto con flauto, hammond e batteria, entrambi al Palazzo Ducale. “L’idea di fondo è quella di dare visibilità a tutti i generi musicali per cercare di coinvolgere la cittadinanza tutta, facendo conoscere anche il Civico Liceo Musicale Luigi Rossi, che stiamo rilanciando e adeguando alle esigenze del terzo millennio - afferma l’avv. Raffaele Carone, Presidente del Liceo Musicale – insieme al consiglio di amministrazione stiamo lavorando per ampliare l’offerta formativa e adeguarla alle richieste dei ragazzi e alle esigenze dei tempi, uscendo anche dal chiuso della scuola e portando la musica nelle piazze, anche grazie a professionisti qualificati, donando nuovo lustro ad una istituzione ideata da Domenico De Simone e rafforzata da Pasquale Ricciardelli, due figure di grande spessore umano e culturale per la nostra città.

Il cartellone prevede ancora:

giovedì 20 agosto: 'Adorabile Fred, omaggio a Fred Buongusto', a Palazzo Ducale;

venerdì 21 agosto: 'La Traviata' a cura del Maestro Andrea Gargiulo, nel salotto della città a Corso Italia;

sabato 22 agosto: 'Ciak ascolta il cinema', a Palazzo Ducale;

da venerdì 28 a domenica 30 agosto 'JazzinVilla' presso la Villa Comunale;

sabato 5 settembre: 'American Dreams' nuovamente a Corso Italia.

Tutte le informazioni sulle singole serate sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale.