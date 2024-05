A Torremaggiore si festeggia San Sabino con il concerto di Max Gazzè

Indirizzo non disponibile

A Torremaggiore programma ricco di eventi gratuiti quello che il Comitato feste e il parroco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale hanno pensato per l’edizione 2024 della festa patronale di San Sabino che si terrà dal 14 al 17 giugno e che vedrà un gran finale con il live di Max Gazzè.

Venerdì 14 giugno si partirà con l’accensione delle luminarie a cui seguirà la ‘Festa in Corso’ con spettacoli di musica live e dj set lungo Corso Matteotti. Sabato 15 il Santo Patrono sarà accompagnato in processione lungo le vie cittadine, seguito dalla banda musicale e dalle tradizionali batterie pirotecniche esplose al passaggio del Simulacro. A partire dalla mezzanotte in corso Italia spazio al divertimento con la musica dance e la special guest Georgia Mos.

Domenica 16 San Sabino sarà ancora una volta portato in processione lungo un percorso cittadino che terminerà con il rientro nella chiesa di Santa Maria della Strada. In serata ancora spazio alla musica live ed alla comicità partenopea di Ciro Giustiniani alle 23 in piazza Incoronazione.

Lunedi 17 giugno chiusura di festa con la sfilata della Banda Marciante e gli spettacoli per bambini. Alle 21.30 in piazza dei Martiri Max Gazzè in ‘Musica Loci’ con l’Orchestra Popolare del Saltarello.