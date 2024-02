Torremaggiore, don Luigi Epicopo alla parrocchia dello Spirito Santo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Venerdì 23 Febbraio, dalle ore 18.00, don Luigi Maria Epicoco, incontrerà i fedeli di Torremaggiore e dei paesi limitrofi per vivere un pomeriggio di spiritualità in questi primi giorni della Quaresima. La celebrazione della Santa Messa, alle ore 18.30, seguita dalla catechesi aperta a tutti, sul tema:

Sottolinea il parroco della parrocchia Spirito Santo, don Federico Ferrucci: "La famiglia oggi è l'occasione per ravvivare il dono della fede, mediante l'ascolto della parola che don Luigi, ci donerà. La famiglia, sta a cuore alla Chiesa, vogliamo crescere nella dimensione della riflessione per stare vicini ai genitori di oggi, che sono chiamati con molte responsabilità e difficoltà a fare della propria casa, la piccolo Chiesa domestica".

Don Luigi Epicoco è scrittore di libri e articoli di carattere filosofico, teologico e spirituale. Ha al suo attivo molte pubblicazioni tradotte anche in inglese, francese, spagnolo, portoghese, sloveno, coreano, polacco, rumeno, albanese, croato. È stato direttore della residenza universitaria San Carlo Borromeo all'Aquila (dal 2009 al 2021) e parroco della parrocchia universitaria San Giuseppe Artigiano (dal 2008 al 2020), dove ha vissuto la tragica vicenda del terremoto, occupandosi in prima linea della ricostruzione per l'arcidiocesi. Dal 2019 al 2022 è stato preside dell’Istituto Superiore Scienze Religiose Fides et Ratio Issr dell'Aquila. Dal 2021 al 2023 è stato assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione ed editorialista dell'Osservatore Romano. È professore stabile all'Issr Fides et Ratio dell'Aquila; dal 2014 è docente incaricato di filosofia presso la Pontificia Università Lateranense[10]. Dal 2023 è docente incaricato di antropologia filosofica alla Pontificia Accademia Alfonsiana e alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum. Si occupa a tempo pieno di formazione e tiene regolarmente conferenze e corsi di esercizi spirituali per religiosi e laici. "Don Federico, insieme alla parrocchia dello Spirito Santo, vi attendono per vivere insieme questo pomeriggio di spiritualità"