Castel Fiorentino torna a vivere con 'Suggestioni Sub Flore': "Finalmente abbiamo cominciato ad aprirlo a sguardi curiosi"

"Finalmente abbiamo cominciato ad aprire a sguardi curiosi il bellissimo Castel Fiorentino". Lo ha detto il sindaco Emilio Di Pumpo a margine dell'evento 'Suggestioni Sub Flore', rassegna culturale promossa dal Comune di Torremaggiore in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Monti Uniti di Foggia e FAI Puglia.

Il forte vento non ha scoraggiato i visitatori. Per due giorni, ieri e oggi, hanno raggiunto in cammino fino in cima il parco archeologico e stamattina sono stati catapultati nell'epoca di Federico II dalle associazioni Arcieri storici Turris Maioris e Borgo Antico che hanno allestito gli insediamenti medievali. Il Comitato "Insieme per Fiorentino" ha curato anche un tour virtuale. Sbandieratori, musici e falconieri hanno contribuito a creare l'ambientazione del tempo. Dopo il concerto della Camerata Musiqua Antiqua di ieri che ha trascinato il pubblico nelle danze, oggi è andato in scena lo spettacolo “Harem” di e con Carla De Girolamo. L'associazione Borgo Antico ha curato anche una degustazione di prodotti tipici.

"Di certo le suggestioni sono state tante - ha commentato il sindaco - cosi come la fatica di tutti coloro i quali hanno lavorato su un sito così difficile in condizioni atmosferiche tutt’altro che agevoli". Emilio Di Pumpo ha affidato al consigliere regionale Paolo Campo, intervenuto all'evento, le proposte per la valorizzazione del sito.

Hanno partecipato le associazioni Borgo Antico, D.T. Leccisotti, Arcieri Storici Turris Maioris, Sbandieratori e Musici Florentinum, il Comitato Insieme per Fiorentino, le guide turistiche convenzionate Isabella Faenza e Mariangela Pappani e i volontari della Confraternita di Misericordia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery