L’ABC di Torre Alemanna, merende e letture animate per scoprire il Complesso Museale

Il Complesso Museale di Torre Alemanna saluta la stagione autunnale con due eventi, adatti a tutti i pubblici di visitatori: “La Torre nella nebbia” dedicata ai bambini e l’“ABC di Torre Alemanna” riservata ad adulti e famiglie. Sabato 20 novembre 2021, a partire dalle ore 16.30 sarà possibile visitare, esplorare e conoscere attraverso modalità interattive e coinvolgenti un luogo affascinante, misterioso e suggestivo, tra i pochi insediamenti fortificati dell'Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell'area mediterranea. Un’occasione per scrutare gli spazi di Torre Alemanna, perquisirne ogni angolo, ammirare i reperti esposti nel Museo delle ceramiche, la bellezza dei graffiti, il coro della antica chiesa, scoprire i misteri dell’antica Torre. L'iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, nell’ambito delle attività del progetto “Ritorno alla Torre – seconda edizione”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del programma straordinario 2020 in Materia di Cultura e Spettacolo.

Il pomeriggio, dunque, prevede due eventi in uno: alle ore 16:30 per bambini e bambine tra 5 e 10 anni si terrà “La Torre nella nebbia”, merenda e lettura animata tra le stanze dell’antica Torre teutonica; a seguire, alle 17:30, sarà la volta degli adulti e delle famiglie per la visita guidata interattiva “l’ABC di Torre Alemanna”, itinerario guidato volto a far scoprire in modo divertente dettagli e approfondimenti del complesso monumentale. Entrambe le iniziative hanno l'obiettivo di favorire l'incontro tra Musei e Famiglie, per godere dell'arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui si vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri.

L’ingresso è gratuito. E’ possibile partecipare solo su prenotazione (dai 6 anni su) scrivendo alla mail: torrealemanna@reteoltre.it. L'accesso si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. (Si può anche partecipare a tutti e due gli eventi, in tal caso occorre specificarlo via mail)