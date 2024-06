Sul Gargano torna il cinema di archeologia con 'Vieste Archeofilm'

Raddoppia le location quest’anno il ‘Vieste Archeofilm-Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte e Ambiente’. Dal 24 al 26 giugno saranno i suggestivi spazi del Castello e lo scenografico anfiteatro Carlo Nobile di Marina Piccola a ospitare uno degli eventi più attesi dell’estate.

Organizzata dal Comune e di Vieste in collaborazione con ‘Archeologia Viva’ e ‘Firenze Archeofilm’, la manifestazione propone tre serate – tutte a ingresso libero – all’insegna del grande cinema di documentazione con proiezioni di opere selezionate a livello mondiale, incontri con i protagonisti della ricerca e della divulgazione, dibattiti e confronti con registi e operatori culturali del territorio.

Tanti i temi: dai segreti dei geroglifici (raccontati attraverso la straordinaria storia dei fratelli Champollion) passando per la storia della nostra evoluzione dal Neolitico fino alla caduta dell'Impero romano per arrivare ai giorni nostri con il giallo internazionale di un'opera di Banksy realizzata sulla porta del tristemente noto teatro Bataclan di Parigi e improvvisamente sparita nel nulla.

Non mancheranno gli ospiti per le consuete conversazioni /interviste: il 24 giugno al Castello Franceso D’Andria archeologo già professore ordinario di Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana, il 25 giugno sempre al Castello l’archeologo Giuliano Volpe che conduce gli scavi nel Santuario di Venere Sosandra a Vieste, mentre la serata finale del 26 giugno nel grande anfitetaro Carlo Nobile di Marina Piccola chiude la kermesse Alessandro Barbero, storico medievista divenuto ormai vera e propria star di tv e web. Ogni sera il pubblico, alle 21.15 in qualità di giuria popolare, potrà esprimere il proprio voto sui film in concorso assegnando così l’atteso ‘Premio Venere Sosandra 2024’ alla miglior pellicola.

Unica tappa pugliese, la kermesse cinematografica viestana s’inserisce nel quadro delle iniziative di ‘Firenze Archeofilm’, casa madre del grande festival diffuso che da anni, dopo l’ampia selezione internazionale fiorentina, trova ospitalità in varie prestigiose località italiane ed estere.