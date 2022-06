Torna l’appuntamento con 'Tuttilibri – libri x tutti sul Gargano'

L’estate sul Gargano riserva tantissime sorprese e appuntamenti imperdibili. Uno di questi è “TUTTILIBRI - Libri x Tutti”, la manifestazione che prevede presentazioni di libri e incontri con grandi autori e personalità della cultura e dello spettacolo. La 2^ edizione dell’evento - organizzata dal Comune di Peschici - si terrà a Peschici dall’1 all’11 agosto 2022 e sarà preceduta da un’anteprima in programma il 26 luglio. Ermal Meta, Vinicio Capossela, Piero Dorfles, Elisabetta Dami, Roberto Genovesi, Francesco Paolo Tanzj e Diego De Silva sono gli ospiti chiamati a raccolta dal direttore artistico Michele Afferrante e attesi nel borgo marinaro. «Abbiamo voluto dare continuità ad un evento partito molto bene lo scorso anno, perché crediamo nell’importanza dei libri, degli incontri e della cultura. Per dirla con le parole di Piero Dorfles, uno degli ospiti che avremo quest’anno, “i libri sono la migliore consolazione che si possa chiedere. La lettura ci aiuta a calarci nei panni degli altri, ci permette di indagare i temi centrali dell’esperienza umana”», sottolinea Michele Afferrante. Insieme a lui, a credere fortemente nella continuità di “TUTTILIBRI - Libri x Tutti” è il sindaco di Peschici Franco Tavaglione, che afferma: «Siamo onorati di ospitare nel nostro borgo, per il secondo anno, questa rassegna che arricchisce la proposta culturale dell’estate sul Gargano. Peschici - che domina la costa nord del Gargano, ricca di storia e natura - diventa ancora più preziosa grazie a manifestazioni come questa, che permettono di offrire momenti di spettacolo e riflessione ai turisti e agli abitanti». A dare il via alla manifestazione sarà Ermal Meta, uno dei più grandi e apprezzati cantautori di oggi, che sarà protagonista dell’anteprima di “TUTTILIBRI - Libri x Tutti”, in programma martedì 26 luglio alle ore 22.00 in piazza Pertini. L’autore, produttore, polistrumentista e cantante presenterà il suo romanzo d’esordio “Domani e per sempre” (La nave di Teseo), uscito a maggio scorso e diventato già un grande successo editoriale. A dialogare con lui sarà il giornalista del quotidiano la Repubblica e critico musicale Gino Castaldo. Atteso il 1° agosto il poliedrico cantautore e scrittore Vinicio Capossela che si confronterà con Marino Sinibaldi, saggista, direttore della rivista Sotto il vulcano e presidente del Centro per il libro e la lettura, del suo ultimo libro “Eclissica” (Feltrinelli). Una serata per condividere con Capossela il suo punto di vista e la sua visione, mai stralunata, di piccole eclissi dell’esistenza. Piero Dorfles, giornalista e critico letterario, che ha curato diversi programmi radiofonici e televisivi per la Rai, tra cui “Per un pugno di libri”, presenterà “Il lavoro del lettore” (Bompiani) il cui sottotitolo è “Perché leggere ti cambia la vita”. Il 4 agosto ad esplorare con lui alcuni grandi temi posti al centro dai classici della letteratura, che ci ricorda che siamo umani anche quando tutto sembra negarlo, sarà il saggista, giornalista e critico letterario Filippo La Porta. Spazio ai piccoli e grandi sognatori il 5 agosto con Elisabetta Dami, mamma dello “stratopico” Geronimo Stilton (Dami/Piemme), di “Lupo Blu” (Rizzoli) e di tanti altri straordinari animali, le cui storie sono tradotte in ben 49 lingue. Sarà il direttore artistico Michele Afferrante a condurre l’incontro con la Dami e quello con Roberto Genovesi, giornalista, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo. Il 6 agosto Genovesi - che ha radici pugliesi, parte della sua famiglia viene proprio dal Gargano - presenterà il suo nuovo romanzo storico su Federico II “Il leone di Svevia” (Newton Compton). Non mancherà una serata all’insegna della tradizione. Il 9 agosto, infatti l’Associazione Culturale Pesclizo presenterà le “Fiabe della tradizione peschiciana” (Universal Book). A seguire spazio alla poesia con Francesco Paolo Tanzj, poeta e narratore, che presenterà il romanzo “Tutta la vita da vivere” (Graus Editore). Entrambi gli incontri saranno presentati da Angelo Piemontese. La 2^ edizione di “TUTTILIBRI - Libri x Tutti” si chiuderà all’insegna dell’ironia, giovedì 11 agosto, con lo scrittore e sceneggiatore Diego De Silva che ha dato vita letteraria - e a breve televisiva - all’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico. Con lui dialogherà Michele Afferrante, andando alla scoperta dell’ultimo libro “Sono felice. Dove ho sbagliato?” (Einaudi), che vede Malinconico alle prese con un’ingiusta causa. Tutti gli appuntamenti si terranno a Peschici in Piazza Pertini e avranno inizio alle ore 22.00. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

