Torna il Metal Symposium: i foggiani Nexxt tra i protagonisti

Il tour europeo dei brasiliani Sextrash e Outlaw fa tappa a Bari per il Metal Symposium del 15 Febbraio Metal Symposium presenta l'unica tappa pugliese del “Funeral Carnage Over Europe” tour dei brasiliani Sextrash, death/thrash metal band attiva dal 1987, con membri dei leggendari Sarcofago.

Gli special guest sudamericani proporranno un'esclusiva setlist super old school con i primi due storici album "Sexual Carnage" e "Funeral Serenade" e saranno accompagnati dai connazionali blackster tour mate Outlaw. Ospiti d’onore in qualità di local headliner i thrasher foggiani Nexxt, carichissimi dopo la recente pubblicazione dell'ultimo disco "Spiritual Survivor", preceduti dal distruttivo opening act dei baresi speed metaller Awaken The Night!