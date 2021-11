Dalla Praja di Gallipoli arriva al Samì di Foggia Tommy Moretti

Prenota fino a quando sei in tempo al 320.0203517 .

Venerdì 19 novembre ore 21:30 presso il SAMÍ ristorante in fiera, per la prima volta a Foggia cena spettacolo con Giacomo Pennacchia dei Penn Brothers e Loco Voice. Dopo cena con super ospite direttamente dalla discoteca Praja di Gallipoli e dal DF di Bisceglie Special Guest Dj Tommy Moretti.

Menù completo 15€

Ingresso Gratuito

in Lista ENJOY Dalle ore 00:00 all’1:00. Dall' 1:00 alle 2:00 solo 7€ con drink. Tavolo prive €15