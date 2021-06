'Ti sblocco', la proposta estiva de La Pera animazioni

"Ti sblocco"...la nostra proposta estiva 2021.

Ti sblocco dalle tue insicurezze, dal tuo confortevole bozzolo, da tutto quello che questi quasi due anni di chiusure hanno portato.



I social che in un primo momento sono stati un`ancora di salvezza per vivere il mondo esterno, si sono trasformati nella copertina di Linus. Calda, morbida, e avvolgente del nostro mondo interno, del nostro unico pensiero e punto di vista...chi non rientrava in questo è stato comodamente bloccato, escluso. Bloccato ed escluso non solo su instragram, whatsapp, tiktok ma anche nelle relazioni interpersonali.



Questo centro estivo vuole sbloccare tutto questo per riaprire al dialogo, al confronto, alla bellezza, alla pazienza e rimettere in gioco in cuore che si emoziona davvero e non solo per un like, un cuoricino o un follow.

