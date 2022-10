‘That spooky season’: bartender foggiani si sfidano a colpi di cocktail

Si intitola ‘That spooky season’ (letteralmente ‘Quella stagione spettrale’), il contest amichevole tra bartender che andrà in scena il prossimo 2 novembre. La competizione vedrà protagonisti gli addetti ai lavori dell’ospitalità di Foggia e provincia che lavorino o abbiano lavorato negli ultimi sei mesi in una delle realtà che operano nel settore in Capitanata.

I partecipanti dovranno iscrivere, in un form online, il proprio cocktail speciale che andrà realizzato nel numero di tre in otto minuti di tempo. Lo sforamento determinerà una penalità di 5 punti per ogni minuto supplementare. Le preparazioni in office non supereranno i 2 minuti. Il drink presentato dovrà avere al suo interno il Canerock Rum, Compagnia dei Caraibi (uno dei più grandi riferimenti in Italia nell'ambito della selezione e distribuzione di spirits) in quanto sponsor dell'evento assicura la presenza di una fornitura in loco.

Dopo una prima fase di raccolta e selezione dei partecipanti che terminerà alla mezzanotte del 25 Ottobre, ci sarà una seconda fase in cui i selezionati prepareranno live i loro drink. La data e il luogo della seconda fase sono 2 Novembre alle 16.30 presso la Sartoria del Gusto di Foggia ubicata in vico Ciancarella 17.

Oltre il sopracitato Canerock Rum sarà imprescindibile nella ricetta presentata l'utilizzo di almeno un ingrediente stagionale tra zucca, funghi porcini, grano, vino cotto, melograno, castagna, cioccolato, carciofo e nocciola. “In palio c’è una release premium di rum Plantation e la gloria di aver battuto il resto dei partecipanti in un ambiente amichevole, rilassato e senza alcuna acredine da risolvere”, spiegano gli organizzatori.

A valutare i cocktail una giuria composta da Tommaso Scamarcio - bartender di caratura internazionale, barmanager del gruppo Hagakure e Spirit specialist per Compagnia dei Caraibi -, Alex D'Aloia, owner dell'enoteca Versa e del Lefty by Klax di Orta Nova, e la giornalista Antonella Soccio.