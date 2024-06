Torna il 'Trofeo Arpi di Capitanata' con il primo Memorial Pasquale Casillo

Partirà giovedì 6 e si concluderà sabato 8 giugno la terza edizione del ‘Trofeo Arpi di Capitanata’, promosso dalla ‘Fondazione la Capitanata per lo sport ETS’ e organizzato dalla ‘SSD Capitanata Sport’. A partecipare saranno gli atleti appartenenti alla categoria under 15 di otto società professionistiche prestigiose divise in due gironi che si affronteranno in scontri diretti e che vedranno le due vincitrici dei rispettivi raggruppamenti affrontarsi sabato 8 alle 10 nella finalissima allo stadio Pino Zaccheria di Foggia.

La finalissima sarà preceduta dalla gara tra le squadre under 15 di Real San Giovanni, vincitrice del titolo provinciale di categoria, e l’Accademia Calcio Monte squadra che ha partecipato alle finali regionali, a testimonianza della valorizzazione del calcio giovanile sul territorio.

A sfidare la società che ha vinto l’edizione del 2023, ovvero il Calcio Foggia 1920, saranno le squadre dell’Audace Cerignola, del SSD Calcio Bari, del U.S. Lecce, del Pescara Calcio, del Cosenza Calcio, della SS Juve Stabia e dell’US Catanzaro. Il trofeo si giocherà a Candela nello stadio ‘Mario Mitola’, a Cerignola nello stadio comunale ‘Domenico Monterisi’, a Troia nello stadio comunale ‘M. D’Achille’ e a Foggia nello stadio ‘Lucky Park’ (ex Figc). Durante il torneo si terrà anche il primo memorial Pasquale Casillo.