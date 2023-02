‘La penna e la spada’: al Teatro della Polvere, il workshop di drammaturgia con Andrea Cioffi

Un workshop intensivo di drammaturgia - un vero e proprio laboratorio di indagine dalla drammaturgia all’azione e dall’azione alla drammaturgia - per indagare il rapporto tra testo e accadimento, tra parole e azione. Tutto questo è ‘La penna e la spada’, il corso che l’attore e drammaturgo Andrea Cioffi, della compagnia napoletana ‘Cercamond’, terrà a Foggia, presso il Teatro della Polvere, di via Nicola Parisi, nei giorni 18 e 19 febbraio.

L’appuntamento è aperto a quanti vogliano misurarsi con la drammaturgia teatrale. La classe sarà formata da massimo 15 iscritti; le lezioni si terranno sabato, dalle 16 alle 18.30, e domenica dalle 10 alle 12.30. Il workshop ‘La penna e la spada’ è un’opportunità legata alla presenza della compagnia napoletana nel cartellone del Teatro della Polvere: sabato e domenica, 18 e 19 febbraio, infatti, sul palco di via Parisi andrà in scena lo spettacolo ‘Raccontami Shakespeare’, interpretato da Andrea Cioffi e Sara Guardascione.

Lo spettacolo è liberamente tratto da ‘Racconti da Shakespeare’ e ispirato alla vita di Charles e Mary Lamb, due personaggi realmente esistiti, autori di una raccolta di racconti in cui i drammi shakespeariani vengono stravolti e riscritti in forma narrativa. La drammaturgia e la regia dello spettacolo portano la firma di Cioffi, attore recentemente apprezzato ed applaudito dal pubblico foggiano per l’interpretazione di Luigino Strada, nella commedia ‘Ditegli sempre di Sì’, portata in scena a fine gennaio, al Teatro Giordano, dalla Compagnia di Teatro di Luca de Filippo.

IL WORKSHOP | Cosa contraddistingue la buona drammaturgia? Da sempre questa domanda condiziona attori e registi nella scelta delle pièce da mettere in scena. La drammaturgia, differentemente dalle altre forme di scrittura, è strettamente legata all'azione scenica. Un dramma, una commedia, un testo teatrale in generale, trova la sua espressione sul palco, davanti al pubblico, e non nella semplice lettura, come può accadere per la narrativa, la saggistica o la poesia.

Non bastano, insomma, una buona idea e delle parole ben ponderate, per definire un buon testo; non a caso i più grandi drammaturghi del passato, da Shakespeare a Molière, da Goldoni a De Filippo erano soprattutto attori, maestri dell'arte recitativa, votati, poi, alla trascrizione di essa su carta.

Il laboratorio La penna e la spada vuole indagare proprio il rapporto, quindi, tra testo e accadimento, tra parole e azione, attraverso due incontri complementari: il primo indagherà il processo che va dalla parola all'azione, in un lavoro sulla recitazione e sulla corretta lettura del testo, quindi, per avvicinarci alla comprensione dell'arte drammaturgica; il secondo incontro, invece, proporrà un vero e proprio lavoro creativo, attraverso alcune proposte di scrittura guidate, nelle quali i partecipanti potranno sperimentarsi, forti del lavoro di analisi già fatto, esercitandosi a porsi le domande più utili alla scrittura di un testo teatrale, al fine di focalizzare le idee verso l'azione, ponendo attenzione ai ritmi e al linguaggio.

CHI E’ ANDREA CIOFFI | Napoletano, classe ’90. Nel 2013 si diploma presso la Scuola di recitazione del Teatro Stabile Di Genova. Il suo percorso di formazione continua con Valerio Binasco, Fausto Paravidino, Michael Margotta e Eimuntas Nekrosius esplorando le materie di regia e drammaturgia. Dal 2014 al 2015 è assistente alla regia di Giorgio Gallione per il Teatro dell'Archivolto di Genova, lavora con Claudio Bisio, Ugo Dighero, Giuseppe Battiston e Ambra Angiolini. Nel 2015 è finalista nel concorso “Premio Hystrio alla Vocazione”.

Dal 2015 è nella Elledieffe, dove viene diretto da Luca De Filippo in “Non ti pago”, Marco Tullio Giordana in “Questi Fantasmi!” e Roberto Andò in “Ditegli sempre di sì”, nel quale, dal 2022 copre il ruolo da co-protagonista.

Nel 2019, con la propria drammaturgia, vince il primo premio “Nuove Sensibilità 2.0” indetto dal Teatro Pubblico Campano con “S.A. Senso Artificiale”, ideato insieme a Sara Guardascione, con cui vince anche il “Premio Fersen alla Drammaturgia 2021” e che è tra i testi selezionati dal Teatro I di Milano per il concorso “PubblicazionI”. Insieme a Sara Guardascione vince anche il primo premio dell’edizione 2019 di “Storie Interdette” presso San Salvi, Firenze, indetto dai Chille de la balanza con lo spettacolo “La pagella” , poi finalista al Premio Gener/Azioni, Festival Ethnos.

È quindi in “Selezione Ufficiale al Premio Scenario 2021” con lo spettacolo “De(ath)livery”. Sempre nel 2021 approfondisce il suo percorso di studi in drammaturgia presso la Scuola Civica Paolo Grassi.

Nel 2022 vince il “Premio Mario Fratti 2022” indetto da Kairos Italy Theatre, a New York, venendo tradotto e rappresentato negli Stati Uniti d'America, con “L'appartamento 2B”, che gli vale anche il “Premio Leo De Berardinis 2022”, grazie al quale viene prodotto dal Teatro Nazionale di Napoli.

Il workshop si terrà i prossimi sabato e domenica, 18 e 19 febbraio, al Teatro della Polvere, in via Nicola Parisi, 97. Le lezioni si terranno sabato, dalle 16 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12.30.