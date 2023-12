Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Servizio Territoriale di salute mentale 'Antonio Raimondo Pettolino' di San Marco in Lamis si è trasformato in laboratorio teatrale, con gli utenti che sono andati in scena insieme agli operatori sanitari, volontari, attori, musicisti.

All’insegna dell’integrazione e al di là dei pregiudizi che spesso ancora circondano chi soffre di malattie mentali. Attraverso il teatro e altre forme di laboratorio che si svolgono al servizio territoriale, gli utenti scoprono una nuova esperienza di vita, che giova alla loro autostima e alla comunicazione con gli altri.

Il teatro è una metafora della vita: si ha modo di cimentarsi in nuove esperienze, ci si può esprimere con il canto e la recitazione, s’interpretano ruoli diversi, a volte delicati, ma affrontati anche con leggerezza e autoironia.

Oltre al teatro, che da alcuni anni si svolge durante le feste natalizie, gli utenti sono impegnati in diversi laboratori che vanno da quello di scrittura e lettura, musicale, ortoterapia e creativo. Il laboratorio teatrale, atteso e amato dagli utenti che frequentano il Servizio Territoriale, è uno strumento terapeutico e di riabilitazione, ma anche occasione di integrazione.

L’esperienza del laboratorio teatrale dimostra che si può star bene, insieme agli altri, non solo sul palcoscenico ma anche nella vita reale. La rappresentazione 'Una testa tra le nuvole' è un racconto sulla nascita di Gesù in chiave comica, ma fedele alla realtà raccontata dai Vangeli.

Questa commedia ha fatto riflettere sul significato e importanza dell’ascolto che molte volte viene meno perché distratti da tante cose che ci fanno perdere l’attenzione ai veri valori della vita. Alla rappresentazione teatrale, oltre ai parenti e operatori del Servizio Territoriale, sono intervenuti il Sindaco della città dott. Michele Merla accompagnato dall’assessore Meriligia Nardella.

A fare gli onori di casa è intervenuto il dott. Claudio Massaro direttore del Servizio Territoriale di salute mentale di San Severo-San Marco in Lamis-Vico del Gargano. Nel suo intervento, oltre a salutare i numerosi ospiti che hanno assistito alla rappresentazione, ha ringraziato per la partecipazione come attori Marco Nardella e Antonio Iannacone, operatori sanitari del Pta di San Marco in Lamis.

Prima della rappresentazione teatrale sono stati eseguiti tre brani musicali dal pianoforte. Per un giorno gli utenti sono stati protagonisti sul palcoscenico di una favola diventata realtà.