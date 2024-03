A Troia va in scena 'Apparizioni' di Mariano Dammacco

Sabato 23 marzo a Troia nell’auditorium Jean-Marie Martin alle 21, nell'ambito della stagione teatrale del Comune di Troia-Teatro Pubblico pugliese, va in scena ‘Apparizioni’, lavoro prodotto dal Teatro delle Forche di Massafra, scritto e diretto da Mariano Dammacco e interpretato da Giancarlo Luce. I biglietti sono in vendita su Vivaticket.

Apparizioni. Una donna, catapultata all’improvviso e per caso in un pellegrinaggio, si trova in posti e situazioni di cui mai avrebbe neanche sospettato l’esistenza e ci racconta con stupore del suo viaggio e delle domande e questioni che, ora dopo ora, affiorano nella sua mente. Il viaggio è a Lourdes e diventa una esplorazione dentro sé stessi, improvviso e travolgente. Giancarlo Luce, senza dare vita a un personaggio femminile a tutto tondo, si lascia abitare da pensieri, parole e sentimenti della donna protagonista della storia, percorre le tappe del viaggio, sia reale che interiore, di questa e in questo viaggio accoglie gli spettatori.