Al via la nuova stagione del Teatro Regio di Capitanata che quest’anno festeggia i ventidue anni di attività. In scena da ottobre a gennaio come tradizione vuole, ci sarà la Compagnia Enarchè presieduta da Carlo Bonfitto (e che ha la sua base proprio al Regio), ma sono previsti anche spettacoli di prestigiose compagini di fama nazionale come la compagnia romana ‘Mag in Favola’ e quelle associate Fita (Federazione Italiana Teatro Amatoriale).

Non solo. Anche quest’anno la Compagnia Enarchè proseguirà la sua opera di teatro solidale con una nuova iniziativa chiamata 1 euro = 2 euro: per ogni messinscena nella quale avranno posto i soci Enarchè, la Compagnia metterà da parte 1 euro per ogni spettatore, invitando il pubblico a fare altrettanto. A fine stagione, la somma raccolta verrà devoluta ad associazioni e strutture di volontariato, oltre che a famiglie in difficoltà, del territorio foggiano.

La stagione prenderà il via sabato 28 e domenica 29 ottobre con la riproposizione della commedia ‘Questo matrimonio non s’ha da fare’, parodia dei Promessi Sposi’ curata da Maria Staffieri. Sul palco Antonio Cappiello, Mimmo Mazza, Michele Dalessandro, Giustina Ruggiero, Michele Norillo, Amalia Ponziano, Cinzia Citarelli e Lelio Lico (la voce narrante), con le scenografie di Maria Grazia De Rosa e i costumi di Angela Infante.

Il 16 dicembre sarà la volta di ‘Voto di scambio’, portata sul palco dalla compagnia ospite ‘Quelli che il Teatro’, e parte del ricavato della vendita dei biglietti verrà devoluta all’associazione ‘Gli occhi del cuore’ che opera a favore delle persone non vedenti. Il 29 dicembre al Teatro del Fuoco, invece, la Compagnia Enarchè salirà sul palco con ‘I cunde sbagliate’ e parte dell’incasso verrà devoluta all’associazione foggiana ‘Le ragioni del cuore’.

A gennaio andranno in scena ‘Nu sande sop a terra’ scritta e diretta da Michele Norillo e ‘Terroni. La vera storia dell’Unità d’Italia’ a firma di Roberto D’Alessandro e Mariano Perrella, che ripercorrerà eventi, fatti e persone della terra di Capitanata visti con occhi diversi da quelli della storiografia ufficiale.

I biglietti si potranno acquistare direttamente in teatro (preferendo la prenotazione telefonica) o anche utilizzando il circuito di prevendita on line. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21 (ingresso alle 20.30).