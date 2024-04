Al Teatro Giordano doppio appuntamento con 'Magnifica presenza' di Ferzan Ozpetek

Dopo il successo di ‘Mine vaganti’ della passata stagione, Ferzan Ozpetek firma per il teatro un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, ‘Magnifica Presenza’. Lo spettacolo è in cartellone il 23 e il 24 aprile al Teatro Giordano di Foggia alle 21 nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Foggia organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. In scena con Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Federico Cesari e con Tina Agrippino, Sara Bosi, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Fabio Zarrella.

‘Magnifica presenza’. Pietro, un ragazzo catanese con aspirazioni d’attore, si trasferisce a Roma. La sua esistenza nella nuova abitazione viene turbata da strane presenze che solo lui può vedere. ovvero una bizzarra compagnia teatrale con cui instaura un rapporto d’amicizia. Pietro tenterà di capire le ragioni che trattengono nel presente questi fantasmi.

I biglietti sono acquistabili su Vivaticket.