Al Teatro Giordano va in scena ‘Il Giuocatore’ di Carlo Goldoni

Il 15 e il 16 aprile alle 21 al Teatro Umberto Giordano va in scena ‘Il Giuocatore’ di Carlo Goldoni nel riadattamento della Compagnia del Sole per la regia di Marinella Anaclerio. Lo spettacolo fa parte della stagione del Comune di Foggia organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e sostituisce ‘Romeo e Giulietta’ del 12 e 13 marzo. Restano validi i biglietti acquistati per lo spettacolo annullato. Per informazioni, cliccare qui.

Per ottenere il rimborso, chi ha acquistato i biglietti sul circuito Vivaticket la restituzione sarà effettuata della piattaforma di e-ticket, mentre quelli comprati nei punti vendita Vivaticket saranno rimborsati presso gli stessi punti vendita entro il 20 marzo, quelli acquistati al botteghino del Teatro Giordano, saranno rimborsati presso lo stesso botteghino entro il 20 marzo nei giorni e orari di apertura.

Lo spettacolo. La commedia fu scritta da Goldoni nel 1750, anno della scommessa con il suo pubblico di scrivere 16 commedie nuove, e andata in scena nel 1751. Scommessa appunto, ovvero un lanciarsi oltre l’ostacolo del logico per fare qualcosa di mai tentato prima, qualcosa di memorabile e speciale. Il gioco come vertigine, dunque, per lui non era soltanto legato al danaro ma un vero sistema di vita. In ogni caso i tavoli del gioco d’azzardo li conosceva molto bene, come conosceva molto bene tutti i retrobottega e casinò ufficiali dove si facevano e disfacevano fortune.

Con questa pièce, Goldoni, mette a nudo con destrezza i meccanismi mentali del giocatore, svelandone tutti i processi e le trappole in cui egli cade trascinando spesso con sé quanti lo circondano. Si ride, ma si comprende anche quanto il gioco d’azzardo sia una dipendenza non meno pericolosa di un qualsiasi stupefacente. Mai come oggi portare in scena ‘Il Giuocatore’ ci consente di proporre al pubblico un’analisi tragica e comica della ludopatia come fenomeno sociale.