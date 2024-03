Sabato 23 marzo alle 21, al Teatro del Fuoco va in scena ‘Il turno di notte’ scritto e diretto da Gianpiero Francese, con Dino Paradiso e Simona Ianigro. Lo spettacolo, è una commedia agrodolce che narra di un gruppo di lavoratori che restano rinchiusi nel loro spogliatoio a causa di una scossa di terremoto che blocca le porte di uscita.

È il momento di cambiarsi per iniziare il turno di notte, ma qualche attimo prima di iniziare il lavoro l'evento sismico obbliga questi personaggi ad un confronto sulle loro vite e anche alla risoluzione di un problema con un dirigente francese che non crede che le loro porte siano realmente bloccate. Questa diffidenza scatena l'ira del delegato Giuseppe che ha dedicato la sua vita alla fabbrica, e quando il francese riesce ad entrare nello spogliatoio e scopre che le porte sono realmente bloccate, in una colluttazione proprio con il sindacalista, batte la testa e resta privo di sensi.

Erminio che voleva fare l'attore, Simona che è una ragazza che ha avuto più di una storia con dirigenti, Manola che pare abbia perso in tanti anni di fabbrica la sua femminilità, Teo che sembra essere preso solo dalle scommesse di calcio e Dino che sa tutto di ogni cosa e il suo pessimismo lo distrugge, aggiungono ai loro conflitti personali e di relazione, il problema del corpo di questo francese.

Il riferimento ai lavoratori di un importante stabilimento industriale metalmeccanico di Melfi è abbastanza facile e i problemi che legano le loro vite e le loro storie si collocano all'interno di micro-mondi riconoscibili, fatti di risvolti molto divertenti che si alternano con momenti poetici.

