Al Teatro del Fuoco 'Una compagnia di pazzi' con Antonio Grosso

Sabato 3 febbraio alle 21 al Teatro del Fuoco Antonio Grosso mette in scena ‘Una compagnia di pazzi’.

1944 fine seconda guerra mondiale, due infermieri gestiscono un manicomio con soli 3 pazzi, alle pendici di un paesino ai confini con l’Emilia Romagna. La guerra si svolge nelle vicinanze, ma in questo manicomio nulla succede e queste cinque persone vivono la loro vita come se intorno non fosse successo nulla.

È un manicomio quasi dismesso, dove sono rimasti soltanto Umberto un cantante rinchiuso dal regime fascista perché troppo vicino ad ambienti comunisti, Natalino un uomo di 60 anni che non parla quasi mai e rinchiuso in manicomio perché omicida di un gerarca fascista, e Benni un ragazzo che vive da anni in ospedali e manicomi psichiatrici, abbandonato sin dalla nascita, logorroico e fissato con la pulizia.

L’amicizia fra gli infermieri e i loro pazienti oramai regna sovrana e, mentre fuori si svolge la guerra, il tempo passa fra ‘giochi’, sfottò e vari momenti di ilarità e comicità. Uno dei pazienti, scopre una cassaforte nell’ufficio del direttore. I 5 inizieranno un piano per aprire la cassaforte, rubare il ‘malloppo’ e fuggire via verso una nuova vita.

Lo spettacolo fa parte della stagione 2023/2024 del Teatro del Fuoco. I biglietti sono acquistabili qui.