Al Teatro del Fuoco Capodanno con Uccio De Santis

Al Teatro del Fuoco il Capodanno è in compagnia di Uccio De Santis. Lunedì 1 gennaio alle 19 e alle 21.30 il comico barese va in scena con lo spettacolo ‘Non so che fare prima… a Capodanno’, un mix esplosivo di monologhi, gag irresistibili e racconti di vita vissuta.

Lo show racconterà in forma di monologo e di sketch a due, la vita di un comico ‘per vocazione’. Passando dagli esordi per vincere la timidezza, ai primi innamoramenti, sino ad arrivare al suo grande amore il teatro. Un viaggio nei ricordi che dipinge tanti gustosi quadretti familiari come il padre che lo voleva avvocato, la madre che lo voleva bravo e educato. Non necessariamente in quest’ordine, perché Uccio non sa mai cosa fare prima. In ogni caso, cambiando l’ordine delle battute, l’effetto comico non cambia. In questa avventura Uccio De Santis è accompagnato da Umberto Sardella ed Antonella Genga.

Lo spettacolo è fuori abbonamento. I biglietti sono acquistabili qui.