Al Teatro del Fuoco ‘Costa Power’ con il comico siciliano Antonello Costa

Sabato 24 febbraio alle 21 al Teatro del Fuoco il comico siciliano Antonello Costa presenta ‘Costa Power’.

Non sarebbe fantastico recuperare il buonumore semplicemente sorseggiando un energizzante? È questa la proposta, inevitabilmente destinata a rimanere ‘virtuale’, che il poliedrico comico lancia al suo pubblico in questo rinnovato show. Il sorriso, inteso come linguaggio universale, è uno dei mezzi più poderosi che abbiamo per regalare buonumore ed affrontare le criticità della vita; ed è proprio questo l’unico ‘contagio’ che l’Artista vuole diffondere tra gli spettatori.

‘Costa Power’ è uno spettacolo decisamente terapeutico, senza controindicazioni, da assumere in quantità anche più volte a settimana, in cui Antonello propone nuovi numeri, nuovi personaggi e gli immancabili omaggi ai suoi maestri: Totò, Ettore Petrolini, Fred Astaire e Renato Rascel, tra gli altri. Al suo fianco, nel continuo percorso di ricerca e sperimentazione, l’eclettica sorella Annalisa che nelle vesti di soubrette e coreografa.

Lo spettacolo fa parte della stagione 2023/2024 del Teatro del Fuoco. I biglietti sono acquistabili qui.