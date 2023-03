‘Showtime’ a Foggia: in scena la prima serie tv con epilogo a teatro

Sbarca a Foggia ‘Showtime’, il progetto della Compagnia Chierici-Cicolella, col Teatro Nazionale di Genova, che andrà in scena i prossimi sabato e domenica, 18 e 19 marzo, sul palco del Teatro della Polvere di via Nicola Parisi. Si tratta della prima serie-tv con epilogo a teatro, nata in piena epoca Covid, che dal suo debutto ad oggi ha riscosso enorme successo di pubblico e critica. Scritta, diretta e interpretata dal foggiano Luca Cicolella e dal collega Igor Chierici, con il supporto di Primocanale e Teatro Nazionale di Genova, lo spettacolo, ora in tournée, giunge nel capoluogo dauno.

Foggia torna quindi ad ospitare l’attore e regista foggiano Cicolella, che proprio in collaborazione col TdP ha portato in scena ‘Il Giorno del Girasole’ e ‘Gli Innamorati’ al Teatro Umberto Giordano. “Sono felicissimo di tornare in scena nella mia città, con il collega Igor e con Showtime, uno spettacolo che per la sua natura si adatta perfettamente agli spazi del Teatro della Polvere, anche per la stretta vicinanza col pubblico”, ha spiegato Cicolella. “È un progetto a cui teniamo particolarmente e sapere che più passa il tempo più c’è voglia di vederlo ci onora immensamente. Lavorare a questo spettacolo e alla sua serie tv è stato per noi bellissimo e difficilissimo. Parliamo di kanun, di caporalato, dei social network e dei loro pericoli, ma soprattutto di confronto umano e diversità culturali. Inoltre abbiamo avuto occasione di coinvolgere tanti attori di talento e di sperimentare qualcosa di mai visto prima”.

“Molti potrebbero scoraggiarsi all'idea di dover guardare necessariamente una serie-tv per poi dover andare a teatro: nel nostro azzardo abbiamo considerato anche questo”, aggiunge Chierici. “Lo spettacolo teatrale può essere visto anche senza guardare la serie-tv. E la serie tv può essere guardata sia prima che dopo lo spettacolo: è un contenuto extra. Lo spettatore può scegliere se indagare sul passato dei protagonisti che, però, in carne ed ossa potrà vedere solo a teatro”.

IL PROGETTO | ‘Showtime’ è una tragedia moderna, e come in tutte le tragedie l’antefatto è fondamentale: una mini-serie in 5 puntate fa da prequel allo spettacolo dal vivo, per appassionare e affezionare il pubblico ai personaggi di una storia che, sulle tavole di legno, prenderà una piega totalmente inaspettata e dirompente. Tutto ruota attorno ad Adrian, un giovane uomo albanese disposto a tutto per vendicare l’onore della sua famiglia attraverso la ‘gjakmarrja’, la vendetta di sangue prevista dal Kanun, antico codice di diritto consuetudinario ancora in uso in alcune zone del suo Paese. Suo fratello Arber è stato assassinato in Italia da Vittorio, facoltoso e noto imprenditore, che viene scagionato per legittima difesa: Arber era un ladro che si era introdotto nella sua proprietà, aggredendolo.

Adrian sostiene motivazioni differenti sull’accaduto e quindi sull’innocenza del fratello, vittima a suo dire di ingiustizie e caporalato da parte di Vittorio. Così, Adrian rapisce Filippo, noto influencer e figlio di Vittorio, costringendolo ad ammettere la verità e la colpevolezza del padre sui social, in diretta nazionale, prima di giustiziarlo per attuare la vendetta trasversale. Ma proprio mentre il crudo confronto si consuma in onda davanti a migliaia di spettatori del web, Filippo ormai alle corde rivela ad Adrian la ancor più torbida e sconvolgente verità sull’accaduto, che cambierà ogni prospettiva. Una storia di onore e vendetta, scatenata da un mistero che nasconde differenze e radici culturali tanto profonde quanto paradossalmente simili tra loro. Una profonda riflessione sugli esseri umani e la loro sempre più inevitabile propensione alla guerra, a discapito del dialogo e del confronto sociale.

Lo spettacolo si terrà al Teatro della Polvere, i prossimi sabato e domenica, 18 e 19 marzo (sabato ingresso ore 20.30, inizio spettacolo ore 21; domenica ingresso ore 18.30, inizio spettacolo ore 19). Acquistando o prenotando il posto a teatro, si riceverà il link o il qr-code per visualizzare gratuitamente la serie-tv collegata allo spettacolo. Dal 13 marzo le puntate saranno visibili anche sui canali social del Teatro della Polvere e della Compagnia Chierici-Cicolella.