Al Teatro Verdi di San Severo in scena 'Miseria e nobiltà'

Sabato 25 e domenica 26 maggio alle 21 (ingresso alle 20.30) al Teatro Giuseppe Verdi di San Severo, andrà in scena il capolavoro di Eduardo Scarpetta ‘Miseria e nobiltà’. Si tratta di una produzione della compagnia del Teatro delle Formiche di San Severo per la regia di Luigi de Nisi.

‘Miseria e nobiltà’. Il giovane nobile Eugenio è innamorato di Gemma, figlia di Gaetano, un cuoco arricchito. L'amore del ragazzo è però ostacolato da suo padre che preferirebbe un matrimonio nobile. Per questo, il giovane si rivolge ai due spiantati e perennemente affamati Felice Sciosciammocca e don Pasquale per impersonare per un giorno i suoi nobili parenti e fidanzarsi ufficialmente con l’amata. Ma le cose non andranno come previsto.

Si tratta di uno spettacolo di beneficenze. Per i biglietti visitare la pagina facebook del Teatro delle Formiche.