Edoardo Leo in scena a San Severo

Nell’ambito della stagione teatrale 2023-2024 organizzata dal Comune di San Severo-Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, sabato 23 marzo alle 21 (ingresso alle 20.30) Edoardo Leo sale sul palco del Teatro Comunale Giuseppe Verdi con ‘Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche’. Prima dello spettacolo, alle ore 18.30 e sempre in teatro, Edoardo Leo e la compagnia teatrale dialogheranno con il pubblico e gli studenti coinvolti nel progetto di avvicinamento al teatro, nell’ambito di un’importante strategia di Formazione del pubblico, condivisa tra l’Assessorato alla Cultura e il Teatro Pubblico Pugliese.

Lo spettacolo. È un reading-spettacolo prodotto da Stefano Francioni Produzioni, con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.