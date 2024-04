A San Severo in scena 'Il caso Jekyll' di Sergio Rubini

Arriva in Capitanata lo spettacolo noir ‘Il caso Jekyll’, tratto dal celebre romanzo di Robert Louis Stevenson, in scena con l’adattamento di Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini (che firma anche la regia). L’appuntamento è per martedì 23 aprile al Teatro comunale Giuseppe Verdi di San Severo con inizio alle 21. Lo spettacolo fa parte della stagione organizzata dal Comune in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

‘Il caso Jekyll’. Il testo, spogliato da qualsiasi soluzione allegorica usata da Stevenson e che dà il carattere fantastico a tutta la storia - in testa a tutti la metamorfosi di Jekyll in Hyde attraverso un esperimento chimico, la cosiddetta ‘pozione’ - è piuttosto un viaggio nell’inconscio, nella fattispecie di un famoso luminare della medicina, Henry Jekyll, che ambendo all’individuazione di quelle che sono le cause della malattia mentale, si fa cavia e diventa poi vittima delle sue stesse teorie, tirando fuori dalla caverna del conscio ciò che è a lui stesso nascosto, la sua ombra, il suo Hyde.

Il racconto di Stevenson è solo d’ispirazione a una storia più vicina ai temi della contemporaneità, e offre allo spettatore la possibilità di rispecchiarsi in quelli che sono i pericoli ma anche i piaceri che scaturiscono dalla propria ombra, e fornisce uno spunto di riflessione sulla necessità di dialogare col proprio inconscio.

Per informazioni sui biglietti chiamare il numero 080.5580195.