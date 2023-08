Paolo Caiazzo al Teatro del Fuoco con ‘Separati ma non troppo’

Paolo Caiazzo porta al Teatro del Fuoco la commedia ‘Separati ma non troppo’. L’appuntamento è per mercoledì 27 dicembre alle 21.

Il cinquantenne Giulio, alla vigilia delle nozze d’argento, abbandona il tetto coniugale e va a vivere dall’amico Nicola (anch’egli separato), vicino di casa di Carmela, donna con probabili disturbi psichici. Una sera i due decidono di concedersi un incontro al buio con due donne conosciute su Tinder. Scopriranno che si tratta delle rispettive ex mogli che durante la serata mostreranno interesse l’una per l’ex dell’altro. Tra momenti di confusione, rivalità e ritrovata gelosia i due uomini si ritroveranno di fronte ad una proposta indecente: lo scambio di ex coppie. Come andrà a finire?

Info e prenotazioni al numero 3484203420.