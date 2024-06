Contro la povertà educativa, a Orta Nova i ragazzi mettono in scena 'Senza ... paura'

Si svolgerà martedì 11 giugno alle 20 in piazza Aldo Moro ad Orta Nova lo spettacolo teatrale ‘Senza…paura’, per la regia di Enzo Toma e Francesco Gravino. L’evento, con ingresso libero, sancirà la chiusura del progetto ‘Kintsugi – L’accento sulle fragilità’ che ha visto la partecipazione di ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni che hanno preso parte a una serie di attività laboratoriali quali teatro, musica, lettura, scrittura e educazione alla legalità, realizzate con il duplice scopo di colmare il vuoto che la povertà educativa può lasciare e di riconquistare nuovi spazi di consapevolezza attraverso la lotta al disagio diffuso dei più giovani.

Il progetto ha preso il nome dell’arte Kintsugi (letteralmente ‘riparare con l’oro’) nata in Giappone nella seconda metà del 1400 e che consiste nel riparare tazze o vasi rotti con la polvere d’oro. Per tale motivo il Kintsugi viene spesso utilizzato come simbolo e metafora di resilienza, della volontà di trasformare le proprie ferite in un dono prezioso da rivolgere al prossimo.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR, è stato realizzato dalla cooperativa sociale ‘Nuova Alba’ (ente capofila) insieme con la cooperativa sociale ‘Padre Pio’ di Cerignola, l’ente di formazione Salesiano di Cerignola ‘CNOS – FAP’, la Misericordia di Orta Nova, l’associazione di promozione sociale ‘Non solo Social’ di Orta Nova e l’ANPIS Puglia. Sono partner del progetto, l’Ambito Territoriale di Cerignola e l’Istituto Comprensivo ‘Di Vittorio – Padre Pio di Cerignola’.