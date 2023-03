“Io sono solo Harry, il peso e la magia di una scelta” al teatro 'Giannone' di San Marco in Lamis

“Io sono solo Harry. Il peso e la magia di una scelta” è il titolo dello spettacolo teatrale, in programma sabato 11 marzo alle 17.30 presso il teatro 'Giannone' di San Marco in Lamis, che chiude i laboratori di orientamento delle competenze informali per il riconoscimento delle soft skills.

Organizzati da Cantieri di Innovazione Sociale all’interno del progetto 'Crescincultura' - selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha l’obiettivo di offrire opportunità educative e culturali ai minori del territorio - i laboratori hanno permesso agli alunni dell’ I.C. “San Giovanni Bosco - De Carolis' e dell’I.C. 'Balilla- Compagnone-Rignano' di San Marco in Lamis, di scoprire i propri interessi e le proprie attitudini attraverso competenze informali.



A guidare i ragazzi nei “cammini esperienziali” del fare sono stati Cristian Palladino per il laboratorio teatrale, Antonella Scarano per il laboratorio di costumistica, Celeste Gualano per il laboratorio di scenografia e Angelo Gualano per il laboratorio musicale. Durane i laboratori i ragazzi hanno realizzato anche i costumi e gli arredi per la messa in scena dello spettacolo teatrale ispirato alla saga Harry Potter.



«Il progetto ha rappresentato per l’intera comunità scolastica un’occasione per intraprendere specifici percorsi di orientamento, sia per una scelta consapevole nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, sia per rinforzare e trovare nuove competenze», racconta Donato Rispoli coordinatore dell’attività di orientamento per i Cantieri di Innovazione Sociale che aggiunge: «I laboratori rivolti ai minori rappresentano anche uno strumento per coinvolgere l’intero contesto di riferimento, ossia tutta la comunità».