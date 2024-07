Il Giardino torna a Cagnano Varano

A Cagnano Varano torna venerdì 12 luglio dopo il grande successo dello scorso maggio all’Auditorium di Vico del Gargano, Il giardino, scritto e diretto dall’attrice vichese Giovanna Lombardi, che trasforma per una sera il paese ne 'Il Giardino', luogo sacro, dove socialità e comunicazione profonda, nella ricchezza delle diversità, trovano un punto di umana fusione.



Ne 'Il Giardino', il motivo dominante dell’autrice è la ricerca “dell’altro”, anzi degli altri; scampati ad un destino fragile, emarginato, rappresentanti di un mondo dove sempre più spesso vince la miseria, la guerra, la paura, la fuga.

La regia di Giovanna Lombardi ha lavorato su pochi barlumi della ragione, sentiti drammaticamente da questo pezzo di umanità in cerca di speranza e il desiderio di essere accolti. La finalità della pièce è raccontata dalla maestosità dell’ambiente, Il Giardino: dove gli altri costruiscono muri e il filo spinato segna confini, il teatro apre orizzonti di solidarietà, nuova vita. Il Giardino, luogo di pace, di amicizia, , d’amore, non esiste l’altro, solo umanità.



Dove altri comprano armi e strumenti di morte, il teatro canta “mettete dei fiori nei vostri cannoni” e si alzano le voci; da Bertold Brecht ad Angelo Poliziano, da Giacomo Leopardi a Tagore, da Gibran a Spoon River, da Quasimodo a Goethe. “Un messaggio floreale, un bouquet di emozioni e colori. Da fiore cimiteriale a ornamento di festa come dono di matrimonio. Siamo tutti fiori dello stesso giardino, siamo tutti rami dello stesso albero, ogni cosa vivente ha la sua identità, il suo ruolo e il suo scopo, il ciliegio come il ciliegio, il susino come il susino, il pesco come il pesco, il pruno selvatico come il pruno selvatico.



Sulla scena si alterneranno Kemo e Giovanna; Alassana e Michele; Awad e Angela; Rita e Saiku; Diabel e Francesca Soraya; Festus ed Emma Pia; Diane e Beatrice; Rachelle, Maria, Alima e Anna; tutti fiori de Il Giardino, ragazzi e ragazze che arrivano sui barconi...e non aggiungiamo altro!