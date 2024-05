Hairspray sabato 18 maggio al Teatro dell'Opera di Lucera

12 euro sul sito o al botteghino presso Mechanè-cantiere delle Arti, in via G. Bovio, 40

L’associazione di promozione sociale Academia Aps torna in scena con un nuovo allestimento, 'Hairspray'.

A guidare il gruppo di oltre venti artisti in scena, Simona Ianigro alla regia e il M° Francescopaolo Pilla alla direzione musicale.



Il musical, ispirato al film del 1988 'Grasso è bello' di John Waters, racconta la storia di Tracy Turnblad, adolescente solare ed ottimista che, nonostante i chili di troppo, è un'ottima ballerina e sogna di partecipare un giorno allo show più amato di Baltimora, il Corny&Collins Show.

La storia, ambientata nell’America del 1962, vuol essere un monito contro tutte le discriminazioni (razziali e non) radicate nella nostra società per aiutarci a riflettere sulle piaghe sociali di questo tempo, in una chiave ironica e scanzonata.



Realtà già attiva da quasi venticinque anni nella promozione, produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, sotto la guida del suo presidente Franco Perna, a marzo 2022 Academia dà vita a Mechanè – cantiere delle Arti, nuovo spazio culturale –nonché sede– dell’associazione. Grazie a Mechanè, Academia realizza il proprio sogno di offrire alla città di Lucera e all’intera Capitanata un luogo in cui ospitare artisti, eventi, laboratori e incontri in cui generare scambio, crescita ed arricchimento.