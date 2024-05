Al Teatro Regio di Capitanata chiusura di stagione con la commedia ‘Nu diavëlë sfurtunâtë’

Ancora una commedia in dialetto per la Compagnia Enarchè, che sabato 11 e domenica 12 maggio alle 21 porterà in scena al Teatro Regio di Capitanata per l’ultimo appuntamento della stagione, ‘Nu diavëlë sfurtunâtë’. Una vicenda – quella raccontata nella commedia – che la regista Lidia Delle Noci ha tratto da un’opera dell’autore santagatese Sergio Barbato (il suo maestro del palcoscenico) e ha riadattato contestualizzandola nella città di Foggia. In scena Consiglia Albanese, Lidia Delle Noci, Cinzia Citarelli, Giovanni Mancini, Mimmo Mazza, Antonio Solimine, Armando Granato, Enrico Lioce, Rocco Lionetti. Il cast tecnico è composto da Maria Grazia De Rosa (scenografia), Angela Infante (costumi), Cristina Uricchio (comparto audio-luci), Alessandro Forcelli (fotografia di scena). Musiche originali a firma di Giovanni Ruggiero.

Con la stagione teatrale si chiude per quest’anno anche la campagna di solidarietà ‘1 euro = 2 euro’ ideata dalla Compagnia Enarchè insieme al Teatro Regio di Capitanata e Omnia Service Animation. La somma totale raccolta verrà destinata ad associazioni e strutture di volontariato, oltre che a famiglie in difficoltà del territorio foggiano.

‘Nu diavëlë sfurtunâtë’. La storia è arrivata in tempi lontani, quelli della transumanza, che per secoli ha segnato le vite, i ter-reni e le genti di Capitanata. Ambientata nel 1872, ha per protagonista una figura realmente esistita, un uomo di nome Pietro Baialardo. Un uomo che di mestiere faceva il carrettiere e che viveva in quelli che oggi a Foggia si chiamano Quartieri Settecenteschi. È un personaggio particolare Baialardo: uomo senza cultura, forse contadino oppure negromante, le prova tutte per tirare a campare, facendosi anche amico di un signorotto locale. E per sbarcare il lunario, per mettere il piatto a tavola, Baialardo (interpretato da Mimmo Mazza) non esita e tentare il tutto e per tutto, arrivando a vendere la sua anima al diavolo.

I biglietti si potranno acquistare direttamente in teatro (preferendo la prenotazione telefonica) o anche su Vivaticket.