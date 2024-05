Al 'Teatro della Polvere' va in scena 'Yerma' di Federico Garcia Lorca

Il Teatro della Polvere apre una breccia nell’abisso di ‘Yerma’, un classico della Trilogia di Federico García Lorca, che chiuderà la stagione 2023/2024 della compagnia di via Parisi. Lo spettacolo, nuova produzione TdP/AVL, andrà in scena sabato 11 (ingresso 20.30, inizio spettacolo 21) e domenica 12 maggio (ingresso 18.30, inizio spettacolo 19), sul palco del Teatro della Polvere. Sul palco, gli attori Mariangela Conte, Stefano Corsi e Anna Laura d’Ecclesia, per la regia dello stesso Corsi. Il disegno luci è di Aldo Bux, mentre gli ambienti digitali sono stati realizzati da Gabriel Saoghal e Andrea Pontone, che ha curato anche l’aspetto sonoro. Gli attori condurranno gli spettatori nell’abisso di Yerma attraverso una messa in scena ‘immersiva’: un tappeto bianco rivestirà il palcoscenico e lo collegherà al fondale, su di esso verranno proiettate immagini, ambienti e suggestioni che daranno allo spettatore la sensazione di essere ‘dentro’ lo spettacolo. A fare da contrappunto alle immagini saranno le musiche, popolari e folk ma impreziosite da suoni di natura elettronica.

‘Yerma’. Yerma è una donna di campagna, prigioniera di un matrimonio imposto dal padre ma “accettato con gioia per i figli che questa unione avrebbe dato”. Yerma, infatti, vuole un figlio ad ogni costo; lo vuole così tanto da rendere questo desiderio una ossessione. Yerma - omen nomen - è però sterile e non lo accetta; il marito non se ne preoccupa, perché è preso dal lavoro e perché, in fondo, non è interessato ad avere figli. Le circostanze e la qualità dei rapporti narrati rendono Yerma una storia senza tempo e figlia di ogni tempo: una storia di prevaricazione e costrizione - umana e sociale - nei confronti della donna. Lo spettacolo porta in scena il ‘vuoto’ della sterilità e il dramma dell’incomunicabilità dei rapporti, della mancanza di empatia e di sensibilità. Un racconto antico e ancestrale ma che si fa di stringente attualità grazie ad una narrazione senza tempo e dalla cifra volutamente contemporanea.

