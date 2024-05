Al Teatro della Polvere va in scena 'La Streghetta senza magia'

Domenica 26 maggio alle 18.30, il Teatro della Polvere ospiterà uno spettacolo magico e incantato dal titolo ‘La Streghetta Senza Magia’ di e con Sara de Vita, interpretato dalla Orex Dance Tribe. Per informazioni e biglietti, contattare il numero 393.3793985.

‘La Streghetta Senza Magia’. La storia racconta di un giorno speciale per la Tribù degli Izinto: la sacra cerimonia dell'Okokuqala, un momento solenne in cui le giovani streghette scoprono i loro poteri magici. Tuttavia, Bryana, la protagonista, si trova di fronte a un destino inaspettato quando, toccando la sacra sfera della Capo Tribù, scopre di non possedere alcun potere magico. Senza la sua magia Bryana viene considerata diversa, strana, ‘svantaggiata’ e, perciò, isolata dalla tribù.

Ma questa scoperta segna l'inizio di un'avventura straordinaria. Guidata dalla saggezza di sua madre, Bryana intraprende un viaggio di autoscoperta alla ricerca della vera magia che risiede nel cuore di ognuno di noi diventando, così, un potente simbolo di inclusività e di accettazione delle diversità.