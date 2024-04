'Pulcinella e i comici erranti' in scena per la stagione del Teatro del Pollaio

Si chiama ‘Pulcinella e comici erranti - spettacolo di Commedia dell'arte, dai ciarlatani fino agli sfavillanti teatri barocchi’ il nuovo appuntamento con il teatro per famiglie organizzato dal Teatro del pollaio-compagnia dell’accade in collaborazione con la libreria ‘Fumettosmania’. Lo spettacolo, a cura della ‘Fattoria degli Artisti e che vedrà in scena Giambattista Rossi e Annalisa Rizzitelli, si terrà nella Sala Locus Mirabilis della libreria di via Bari sabato 20 aprile alle 20.30.

‘Pulcinella e comici erranti’. Si tratta di un magico e divertente viaggio nella storia della Commedia dell'Arte, dalla sua nascita allo sviluppo in uno dei più significativi e vitali periodi della storia del teatro italiano. Ma non solo. Sarà anche una dimostrazione pratica dell'uso delle maschere, della funzione dei costumi e degli oggetti scenici e gli spettatori saranno direttamente coinvolti in un turbinio di improvvisazioni direttamente sul palco, tra frizzi, lazzi e invenzioni creati al momento.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare i numeri 347.6656587 – 328.2929556.