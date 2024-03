In scena 'Il Cantico dei Cantici' nella versione del Teatro del Pollaio

Il nuovo appuntamento del Teatro del Pollaio-Compagnia dell’Accade’ si intitola ‘Il Cantico dei Cantici, il sogno dell’Amore Eterno’. L’appuntamento è per domenica 17 marzo alle 18 presso la sala Locus Mirabilis della Libreria Fumettosmania. Si tratta di uno spettacolo per voci, musica e immagini con la regia Rosanna Giampaolo che sarà in scena insieme a Giuseppe Salvagno e con un coro formato da Alessandro Bucci e Stefania Stango. Lo spettacolo nasce da un’idea di Gennaro De Capraris con il contributo del prof. Lorenzo Infante (biblista dell’Università di Foggia). Le illustrazioni sono di Luigi Dragonetti e gli intermezzi di arpa celtica e la voce di Mara Campobasso.

“Perché nel libro sacro per gli israeliti e cristiani – scrive in una nota lo staff del Teatro del Pollaio-Compagnia dell’Accade – trovano posto due giovani senza nome che si cercano, amano, si scambiano baci, profumi, carezze, desiderosi si inseguono, si perdono e si ritrovano in un paesaggio che ricorda la Bellezza perduta e i misteri delle notti d’oriente? Chi è l’autore di questo Libro che canta Eros e Amore per eccellenza e viene letto per antonomasia durante il periodo della Quaresima? Ce lo siamo chiesti provando a dare delle interpretazioni, mai risposte certe”.

Info e prenotazioni al 347 665 658.