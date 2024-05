Al Teatro Giordano in scena 'Niente da dichiarare?' con Dino La Cecilia

Giovedì 9 maggio sul palco del teatro Giordano di Foggia alle 21, nell’ambito della stagione teatrale del Comune, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, va in scena ‘Niente da dichiarare?’ di M. Hennequin-Veber, per la regia di Dino La Cecilia.

‘Niente da dichiarare?’. In questa commedia osserviamo un insieme di personaggi che, nonostante i vizi e le ipocrisie, risultano simpatici proprio per le ‘magagne che combinano. Essi agiscono all'interno di alcune convenzioni sociali che vengono, però, disattese di nascosto. Questo contrasto tra regole pubbliche e imbrogli privati è la premessa di molteplici situazioni ricche di equivoci, espresse in un testo divertente e piccante ma affrontato con un linguaggio misurato e di buon gusto. La signora ed il signor De Rosa, famiglia dell'alta borghesia, realizzano un matrimonio favoloso per la figlia primogenita con un ricco nobile uomo e desiderano tanti nobili nipotini. Ma non hanno fatto i conti con un maledetto doganiere.

I biglietti sono acquistabili su Vivaticket.