Al Teatro Giordano va in scena 'Bar Florida' con Pino Casolaro

Martedì 26 marzo alle 21 al teatro Umberto Giordano arriva l’atmosfera di ‘Bar Florida’, dove la vita quotidiana si mescola con la memoria collettiva dell'Italia degli anni della ricostruzione e del boom economico. Lo spettacolo di e con Pino Casolaro, fondatore e primo attore della compagnia Officina teatrale - Teatro dell'Accorgersi, va in scena nell’ambito della sezione dedicata agli artisti del territorio, dal titolo ‘La scena foggiana’, della stagione 2023-24 del Comune di Foggia, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. In scena anche il musicista Vincenzo Mastropirro con l’Ermitage Ensemble

‘Bar Florida’. Immaginabili frequentatori di un qualche bar Florida, tipico di molti paesini dell’Italia degli anni della ricostruzione e del boom economico, attraversano la scena e abitano il bar dandogli vita. L’artista, l’uomo strambo del nord, il meccanico chiacchierone e nostalgico del sud, compongono e descrivono, con l’ironia e la saggezza impastata di dolore della gente più umile, la memoria di un’intera nazione muovendosi tra scenografie sospese e spazi che non sono solo del palcoscenico. Tra loro il poeta che insieme alla banda musicale trasforma in storie narrate quei frammenti di vita che esprimono il senso di appartenenza ad una comunità che è luogo e storia insieme, e dunque memoria, per dar vita ad un racconto più che mai attuale in cui chi narra è anche narrato.

I biglietti sono in vendita su Vivaticket.