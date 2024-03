'Musica Felix' porta a Foggia 'Il Grigio' di Gaber interpretato da Giampiero Mancini

Prezzo non disponibile

Quarto appuntamento con ‘Musica Felix’, la rassegna della Fondazione Apulia felix giunta alla nona edizione. In scena sabato 16 marzo alle 19 (ingresso alle 18.30) nell’auditorium di Santa Chiara il capolavoro in prosa di Giorgio Gaber e Sandro Luporini dal titolo ‘Il Grigio’.

La vicenda narra la storia di un uomo di 40 anni che afflitto dallo squallore e dalla pochezza della sua quotidianità decide di andare a vivere in campagna per ritrovare se stesso nel silenzio della vita campestre. Ma la sua auspicata solitudine è presto minacciata dalla presenza enigmatica di un topolino. L’inevitabile scontro con ‘il grigio’ diventa una lotta contro se stesso, contro le contraddizioni e i punti oscuri della sua vita. Lo sfuggente topo assurge a coscienza, tormento, rabbia, sconfitta. Un dialogo tra il protagonista e l’ospite indesiderato della casa diventa l’occasione per una riflessione su se stessi e sulla propria esistenza.

Ad interpretare questa meravigliosa opera introspettiva, uno dei più grandi talenti del teatro italiano, Giampiero Mancini: attore e regista poliedrico, impegnato in monologhi, spettacoli musicali, teatro di prosa e teatro canzone è inoltre attore di fiction, serie tv e film per la televisione e per il cinema, speaker, conduttore e actor coach. Ad accompagnarlo il violino di Dino De Palma (direttore artistico della rassegna nonché violinista di fama internazionale) e le tastiere di Giuliano Di Giuseppe.

Lo spettacolo è fruibile con abbonamento o biglietto al costo di € 12. I biglietti in vendita on line e nei punti vendita vivaticket sono già terminati, ma gli ultimi posti sono acquistabili presso l’Auditorium Santa Chiara, il giorno stesso del concerto (16 marzo) a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio del concerto.