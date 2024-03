Vladimir Luxuria porta al Teatro Giordano la sua 'Princesa'

Prezzo non disponibile

Dopo il sold-out dello scorso gennaio a Vieste, arriva a Foggia ‘Princesa’, lo spettacolo che mette in scena la storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque (protagonista della omonima canzone di Fabrizio De Andrè) per la regia di Fabrizio Coniglio e l’interpretazione di Vladimir Luxuria. L’appuntamento è per venerdì 26 aprile alle 21 al Teatro Umberto Giordano.

Princesa è un ragazzino che non si riconosce nel suo corpo, e fin dalla piccola età vuole essere una ragazza. Si trucca, gioca con le bambole, desidera disperatamente di essere altro dal suo corpo. Inizierà quindi un suo viaggio, difficile e disperato, che parte da un piccolo paese rurale del Brasile, fino ad arrivare alle grandi metropoli brasiliane ed europee. Il filo conduttore di questo viaggio è la costante ricerca di un'identità sessuale emotiva. Scoprirà la sessualità con gli uomini e vorrà modificarsi, cambiando il suo corpo.

Ma cosa rende la storia di Princesa così speciale? Così epica da sembrare una tragedia greca ambientata nella nostra epoca moderna? Ognuno di noi nella vita ricerca la propria realizzazione, la buona riuscita del proprio demone, come dicono i greci. Lo scopo della nostra vita è infatti, per i greci, la eudaimonia. Vladimir Luxuria regalerà le emozioni e le malinconie di Princesa che ha purtroppo vissuto anche lei sulla sua pelle.