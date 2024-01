Elio apre 'Musica Felix': sul palco del 'Giordano' canta e recita Enzo Jannacci

In arrivo a Foggia, dopo aver toccato molte grandi città italiane, Elio con il nuovo spettacolo 'Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci'.

Con questo evento si apre la nona edizione di Musica felix, la rassegna organizzata dalla Fondazione Apulia felix con la direzione artistica di Dino De Palma, che ha registrato un sold out di abbonamenti grazie ai tanti nomi presenti in cartellone: Elio, il duo pianistico francese delle sorelle Labèque, il trio dell’apprezzatissima pianista, cantante e compositrice cubana Jany McPherson, solo per citarne alcuni.

Otto gli eventi complessivi dal 22 gennaio al 25 maggio, il primo al Teatro Giordano e tutti gli altri nel nuovo e rinnovato Auditorium Santa Chiara, reduce dai cospicui lavori di ristrutturazione. E così lunedì 22 gennaio alle ore 20.00 si aprirà il sipario sul nuovo spettacolo di Stefano Belisari, in arte Elio, dedicato a Enzo Jannacci.

“Ci vuole orecchio non è un omaggio, ma una ricostruzione di quel suo mondo di nonsense, comico e struggente. E? un viaggio dentro le epoche di Jannacci, perché non e? stato sempre uguale: tra i brani c’e? 'La luna e? una lampadina', 'L’Armando', 'El purtava i scarp del tennis', canzoni che rido mentre le canto. Ne faro? alcune snobbate, 'Parlare con i limoni', 'Quando il sipario calera?'. Perché c’e? Jannacci comico e quello che ti spezza il cuore di 'Vincenzina' o 'Giovanni telegrafista', risate e drammi. Come e? la vita: imperfetta. E nessuno meglio di chi abita nel nostro paese lo sa”. Così Elio commenta lo spettacolo con il quale sta girando l’Italia e sta incassando successi di pubblica e critica al di sopra di ogni previsione.

Uno straordinario mix di parole e musiche, di racconti e arrangiamenti originali, con brani di repertorio intervallati da divertentissimi monologhi capaci di far riflettere e far sorridere, perché “chi non ride non è una persona seria”. Elio, che non ha bisogno di presentazioni, cantautore, musicista comico e attore, nonché leader del complesso Elio e le Storie Tese, sul palco sarà accompagnato da cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni di viaggio, che formeranno un’insolita e bizzarra carovana sonora: Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri al sassofono, Giulio Tullio al trombone. Ad aprire la nuova straordinaria edizione di Musica felix sarà, quindi, uno spettacolo giocoso, divertente, in equilibrio tra teatro, concerto, circo, intrattenimento.

L’evento, co-organizzato dalla Fondazione Apulia felix con il Comune di Foggia, inaugura anche le attività culturali che animeranno la seconda parte del progetto “ArpinArts”, a valere sul bando Radici e Ali, grazie al quale il complesso Santa Chiara è stato coinvolto in una importante opera di ristrutturazione e ammodernamento. Ancora pochi i posti disponibili. Biglietti in vendita online su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati o presso il botteghino del 'Giordano' a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo.