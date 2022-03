La Flc Cgil si dà appuntamento al Teatro del Fuoco: in scena 'La Terra', un omaggio all'impegno di Panunzio e Nero

La Flc Cgil Foggia si da appuntamento al Teatro del Fuoco per assistere allo spettacolo ‘La Terra’, del Teatro della Polvere. Lo spettacolo, che andrà in scena domani, 30 marzo (ingresso ore 20, sipario 20.30) è un'opera teatrale dedicata alle figure di Giovanni Panunzio e Mario Nero, al loro impegno civile e al loro coraggio. Lo spettacolo, scritto da Marcello Strinati, vedrà in scena due attori (Stefano Corsi e Luca Citarelli) e un musicista (Donato Bonfitto). La regia è di Corsi e Strinati.

“La terra contiene al suo interno due brevi monologhi su Mario Nero e Giovanni Panunzio, i due uomini che hanno portato, loro malgrado, al riconoscimento della criminalità foggiana come organizzazione mafiosa, nei primissimi anni ’90 del secolo scorso; due uomini ai quali siamo profondamente e idealmente legati”, spiega l’autore del testo, Marcello Strinati. “Con il solito approccio di rispetto e umiltà, dopo averlo fatto negli anni passati in vari teatri e in numerose scuole, grazie alla volontà dell’Associazione Panunzio, torniamo a raccontare la storia di questi due uomini, convinti che, a distanza di ormai tre decadi, possano fungere da esempio non solo per le nuove generazioni, ma per tutte, anche quelle che hanno dimenticato o fatto finta di dimenticare ciò che accadde all’epoca e che ancor oggi si reitera”, conclude.

“Abbiamo pensato che mettere in scena uno spettacolo richiamante i valori della legalità e l’impegno, che ognuno di noi quotidianamente mette per la propria ‘terra’, sia cosa gradita e utile per tutti noi, che siamo impegnati come lavoratori nel mondo della conoscenza, Rsu e non”, ha spiegato Angelo Basta, segretario generale Flc Cgil Foggia. Lo spettacolo è rivolto a tutti i candidati Rsu della Flc Cgil Foggia ed invitati, e sarà introdotto dall’intervento del segretario nazionale Flc Cgil, Francesco Sinopoli, e dai saluti di Angelo Basta, segretario generale Flc Cgil di Foggia e Maurizio Carmeno, segretario generale Cgil di Foggia.