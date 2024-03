I Familie Flöz tornano a Foggia con lo spettacolo 'Hokuspokus'

Tornano a Foggia il teatro di figura contemporaneo dei Familie Flöz. La compagnia tedesca andrà in scena al Teatro Giordano martedì 5 e mercoledì 6 marzo alle 21 con ‘Hokuspokus’, lavoro in cui per la prima volta gli attori mettono e tolgono le buffe maschere suonando, cantando, filmando, parlando, producendo suoni e rumori.

Ecco cosa aspettarsi da questa nuova produzione in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

All’inizio di questo progetto c’era il concetto di ‘creazione’ e le tante storie ‘dell’inizio del tutto’ che le persone si raccontano da sempre. A questo si è aggiunta la semplice domanda: come potrebbe essere una serata teatrale che inizia con l’inizio del tutto? E soprattutto: come finisce? Ma torniamo all’inizio. Le tenebre sono diventate luce, il soffio divino è stato inspirato e i primi amanti si trovano nel giardino paradisiaco. Osano muovere i primi passi insieme come coppia, cercano riparo dalla natura e, grazie a Dio, trovano un appartamento a prezzi accessibili. Il destino trascina presto la giovane coppia sulle montagne russe della vita.

Con ogni figlio, le forze centrifughe crescono e minacciano di distruggere la famiglia. FamilieFlöz amplia la sua cassetta degli attrezzi per questo spettacolo e, oltre alle note figure in maschera, mostra anche gli attori dietro di esse. Suonando musica, cantando, filmando, parlando o facendo rumori, l’ensemble crea il mondo delle maschere davanti agli occhi del pubblico. Si alternano nel prestare i loro corpi alle figure e nel prendere in mano il loro destino. Creatore e creazione si incontrano finché la storia non si racconta da sola. Il titolo ‘Hokuspokus’ gioca con la presunta origine della parola, una corruzione popolare del latino ‘Hoc est enim corpus meum’, questo è il mio corpo. Oppure si tratta solo di un gioco di prestigio. ‘Hokuspokus’ ci parla del teatro come di una scatola delle meraviglie che visitiamo per celebrare il gioco della menzogna e della verità.

Biglietti a partire da 10 euro ancora disponibili online qui e in tutti i punti vendita Vivaticket. Al botteghino del Teatro Giordano negli orari di apertura: 4 marzo dalle 15 alle 17, 5 marzo dalle 19 a inizio spettacolo, 6 marzo dalle 19 a inizio spettacolo.